Camp nature du 23 au 26 juillet – adultes & enfants, Ferme de Dolan, Séné

Informations pratiques

Camp nature du 23 au 26 juillet – adultes & enfants 23 – 26 juillet Ferme de Dolan Morbihan

60€ / personnes (contribution aux frais réels alimentaires)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T10:30:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Camp d’été à la Ferme de Dolan – du 23 au 26 juillet

Les inscriptions, c’est maintenant !

Nous vous invitons à partager 4 jours de vie collective à la ferme, dans une ambiance familiale, conviviale et intergénérationnelle.

L’idée est simple : prendre le temps de vivre ensemble, de se reconnecter à la nature, de partager des savoir-faire, de faire ensemble et de profiter pleinement de l’été dans un cadre naturel exceptionnel.

Chaque matin, celles et ceux qui le souhaitent pourront participer aux chantiers de la ferme : maraîchage, jardin, bricolage, cuisine ou préparation des repas à partir des produits cultivés sur place. La participation est libre et chacun contribue selon ses envies, ses capacités et son énergie du moment.

Les après-midis seront consacrés aux activités proposées et co-organisées par les participants : jeux, balades, baignades, ateliers, découvertes, discussions ou simples moments de détente. L’idée n’est pas de suivre un programme figé mais de construire ensemble ces quelques jours au gré des envies et des propositions de chacun.

Les soirées se prolongeront autour du feu pour partager un repas, chanter, raconter des histoires, observer les étoiles ou simplement profiter du plaisir d’être ensemble.

Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, ce camp est une invitation à expérimenter une autre façon de vivre ensemble, plus simple, plus sobre et plus proche du vivant.

Pour nous permettre d’organiser au mieux l’événement, nous vous invitons vous inscrire via HelloAsso. Nous restons à votre disposition pour toutes questons.

Au plaisir de vivre cette belle aventure estivale avec vous !

Marie-Aude Lengaigne pour la Ferme de Dolan

Ferme de Dolan 53 route de dolan sene Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/incroyables-comestibles-du-pays-de-vannes/evenements/camp-d-ete-a-dolan »}]

4 jours de vie collective à la ferme : chantiers participatifs, repas préparés avec les produits de la ferme, activités, nature et veillées au coin du feu. Ambiance familiale et intergénérationnelle. #séjour #famille #nature #juillet