Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marchés des arts et de l’artisanat Séné

Marchés des arts et de l’artisanat Séné dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 56860 Séné

Département : Morbihan

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Séné

Marchés des arts et de l’artisanat

Place de l’Église Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tous les dimanches du 5 juillet au 30 août de 10h à 13h. Le temps d’une promenade de la place de l’Église au jardin du presbytère, venez à la rencontre d’artistes peintres, créateurs de bijoux et couturiers ou encore écrivains, potiers et photographes. Prenez le temps de flâner parmi les œuvres et créations originales exposées à la vente.   .

Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marchés des arts et de l’artisanat Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56

À voir aussi à Séné (Morbihan)