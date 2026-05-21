Séné

Marchés des arts et de l’artisanat

Place de l’Église Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Tous les dimanches du 5 juillet au 30 août de 10h à 13h. Le temps d’une promenade de la place de l’Église au jardin du presbytère, venez à la rencontre d’artistes peintres, créateurs de bijoux et couturiers ou encore écrivains, potiers et photographes. Prenez le temps de flâner parmi les œuvres et créations originales exposées à la vente. .

Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

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L’événement Marchés des arts et de l’artisanat Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56