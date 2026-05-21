Marchés des arts et de l’artisanat Séné
Marchés des arts et de l’artisanat Séné dimanche 16 août 2026.
Séné
Marchés des arts et de l’artisanat
Place de l’Église Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Tous les dimanches du 5 juillet au 30 août de 10h à 13h. Le temps d’une promenade de la place de l’Église au jardin du presbytère, venez à la rencontre d’artistes peintres, créateurs de bijoux et couturiers ou encore écrivains, potiers et photographes. Prenez le temps de flâner parmi les œuvres et créations originales exposées à la vente. .
Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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L’événement Marchés des arts et de l’artisanat Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56
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