Informations pratiques

Lisieux

30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres

Place Georges Clemenceau Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert à l’Hôtel du Haut-Doyenné, Lisieux

12 juillet, 15h, Lisieux Hôtel du Haut-Doyenné Brunettes ou petits airs tendres, avec Sarah Dubus et Jérôme Van Waerbeke.

Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .

Place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com

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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres

Concert at the Hôtel du Haut-Doyenné, Lisieux

L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres Lisieux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme