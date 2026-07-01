30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres Lisieux
dimanche 12 juillet 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres
Place Georges Clemenceau Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert à l’Hôtel du Haut-Doyenné, Lisieux
12 juillet, 15h, Lisieux Hôtel du Haut-Doyenné Brunettes ou petits airs tendres, avec Sarah Dubus et Jérôme Van Waerbeke.
Du 5 au 12 juillet 2026, l’association ARMAEN célèbre trois décennies de passion. La billetterie est fixée à 25 € en plein tarif et 15 € en tarif réduit. .
Place Georges Clemenceau Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 87 46 68 44 armaen@yahoo.com
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English : 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres
Concert at the Hôtel du Haut-Doyenné, Lisieux
L’événement 30e Festival de Musique ancienne de Lisieux / ARMAEN Brunettes ou Petits airs tendres Lisieux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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