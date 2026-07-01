La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques Lisieux
vendredi 10 juillet 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques
6 Rue Saint-Jacques Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Visite guidée l’ancien couvent des Jacobins
Dans le cadre de La Nuit des Églises, la Ville de Lisieux propose une visite guidée de l’ancien couvent des Jacobins, aujourd’hui connu comme l’Espace Saint-Jacques.
Visite guidée l’ancien couvent des Jacobins
Dans le cadre de La Nuit des Églises, la Ville de Lisieux propose une visite guidée de l’ancien couvent des Jacobins, aujourd’hui connu comme l’Espace Saint-Jacques.
À l’occasion du lancement de l’exposition consacrée à son histoire, cette visite permettra de découvrir l’évolution de ce site patrimonial. Gravement endommagée lors des bombardements de juin 1944, l’église fut reconstruite puis désacralisée avant de devenir un lieu culturel majeur. Aujourd’hui reconnu comme l’un des espaces d’exposition les plus fréquentés de la ville, l’Espace Saint-Jacques conserve une histoire riche, entre mémoire religieuse, transformations architecturales et reconversion culturelle.
La visite sera animée par Élisabeth Lachaume, guide conférencière.
Infos pratiques
Date vendredi 10 juillet
Lieu Espace Saint-Jacques
Ouverture de l’exposition 20h
Visite guidée 20h30
Durée 1h30
Tarif gratuit .
6 Rue Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques
Guided tour: the former Jacobins Convent
As part of ‘La Nuit des Églises’, the City of Lisieux is offering a guided tour of the former Jacobins Convent, now known as the Espace Saint-Jacques.
L’événement La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques Lisieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Calvados Attractivité
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