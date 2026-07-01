Informations pratiques

Lisieux

La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques

6 Rue Saint-Jacques Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Visite guidée l’ancien couvent des Jacobins

Dans le cadre de La Nuit des Églises, la Ville de Lisieux propose une visite guidée de l’ancien couvent des Jacobins, aujourd’hui connu comme l’Espace Saint-Jacques.

Visite guidée l’ancien couvent des Jacobins

Dans le cadre de La Nuit des Églises, la Ville de Lisieux propose une visite guidée de l’ancien couvent des Jacobins, aujourd’hui connu comme l’Espace Saint-Jacques.

À l’occasion du lancement de l’exposition consacrée à son histoire, cette visite permettra de découvrir l’évolution de ce site patrimonial. Gravement endommagée lors des bombardements de juin 1944, l’église fut reconstruite puis désacralisée avant de devenir un lieu culturel majeur. Aujourd’hui reconnu comme l’un des espaces d’exposition les plus fréquentés de la ville, l’Espace Saint-Jacques conserve une histoire riche, entre mémoire religieuse, transformations architecturales et reconversion culturelle.

La visite sera animée par Élisabeth Lachaume, guide conférencière.

Infos pratiques

Date vendredi 10 juillet

Lieu Espace Saint-Jacques

Ouverture de l’exposition 20h

Visite guidée 20h30

Durée 1h30

Tarif gratuit .

6 Rue Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques

Guided tour: the former Jacobins Convent

As part of ‘La Nuit des Églises’, the City of Lisieux is offering a guided tour of the former Jacobins Convent, now known as the Espace Saint-Jacques.

L’événement La Nuit des Eglises L’Espace Saint-Jacques Lisieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Calvados Attractivité