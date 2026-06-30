Informations pratiques

Romanswiller

30ème édition du Marché aux Puces

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Grand marché aux puces dimanche 26 juillet 2026 à Romanswiller. De 6h à 18h.

Au programme fête foraine, apéritif, buvette, restauration…

Participer au marché aux puces

Le marché est ouvert à tous à condition que le règlement de la location ait été versé à l’ordre de l’association du comité d’organisation du Messti.

Tarifs 13€ pour 5m linéaires (2€ le mètre supplémentaire). 1m supplémentaire est offert aux habitants de la commune de Romanswiller.

Les stands de boissons et de restauration sont exclus, car réservés aux organisateurs. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

Les animaux doivent être tenus en laisse.

L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pouvant survenir au stand ou dans le périmètre de la manifestation.

Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations.

Les emplacements non payés ne seront pas réservés.

Les places non occupées avant 8 heures seront redistribuées.

L’exposant est prié de restituer l’espace qu’il a occupé débarrasser de tous articles et déchets.

Heure d’ouverture à partir de 6 heures pour l’installation des stands.

En cas de non-respect du règlement, l’association du comité d’organisation du Messti sera seule juge pour prendre toute disposition. Le règlement ci-dessus est déposé en MAIRIE de ROMANSWILLER

Plus d’informations messtiromanswiller@gmail.com / 07 81 02 73 23 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23 messtiromanswiller@gmail.com

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English :

L’événement 30ème édition du Marché aux Puces Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble