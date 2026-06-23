Informations pratiques

Romanswiller

Messti

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

ROMANSWILLER S’ANIME POUR SON MESSTI 2026 !

Le Comité d’organisation du Messti vous donne rendez-vous le week-end du 24 au 26 juillet 2026 à Romanswiller pour un moment festif et convivial à ne pas manquer !

Les temps forts du week-end marche gourmande, marché aux puces, exposition de voitures anciennes par BF Auto et un superbe feu d’artifice.

On vous attends nombreux ! 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23 messtiromanswiller@gmail.com

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English :

L’événement Messti Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble