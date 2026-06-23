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AGENDA · Romanswiller

Messti Romanswiller

vendredi 24 juillet 2026 · Romanswiller

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
5 Lieu-Dit Vogesia
Ville
67310 Romanswiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Romanswiller

Messti

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

ROMANSWILLER S’ANIME POUR SON MESSTI 2026 !

Le Comité d’organisation du Messti vous donne rendez-vous le week-end du 24 au 26 juillet 2026 à Romanswiller pour un moment festif et convivial à ne pas manquer ! 

Les temps forts du week-end marche gourmande, marché aux puces, exposition de voitures anciennes par BF Auto et un superbe feu d’artifice.

On vous attends nombreux !  0  .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23  messtiromanswiller@gmail.com

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English :

L’événement Messti Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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