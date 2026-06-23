Messti Romanswiller
vendredi 24 juillet 2026 · Romanswiller
Informations pratiques
Romanswiller
Messti
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
ROMANSWILLER S’ANIME POUR SON MESSTI 2026 !
Le Comité d’organisation du Messti vous donne rendez-vous le week-end du 24 au 26 juillet 2026 à Romanswiller pour un moment festif et convivial à ne pas manquer !
Les temps forts du week-end marche gourmande, marché aux puces, exposition de voitures anciennes par BF Auto et un superbe feu d’artifice.
On vous attends nombreux ! 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23 messtiromanswiller@gmail.com
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English :
L’événement Messti Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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