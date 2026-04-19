30ème Salon de Printemps | Les Artistes indépendants de Normandie Rue Georges Clemenceau Falaise

Falaise

30ème Salon de Printemps | Les Artistes indépendants de Normandie

Rue Georges Clemenceau Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-13

Les Artistes Indépendants de Normandie présente le 30ème salon du Printemps au Château de la Fresnaye, avec comme invitée Dominique Choumiloff, Artiste peintre.

Les Artistes Indépendants de Normandie présente le 30ème salon du Printemps au Château de la Fresnaye, avec comme invitée Dominique Choumiloff, Artiste peintre.

Entrée libre

Tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi de 10h à 18h

Vernissage le mercredi 13 mai à 18h .

Rue Georges Clemenceau Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 72 21 35 25

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English : 30ème Salon de Printemps | Les Artistes indépendants de Normandie

Les Artistes Indépendants de Normandie presents its 30th Spring Show at Château de la Fresnaye, with guest artist Dominique Choumiloff.

L’événement 30ème Salon de Printemps | Les Artistes indépendants de Normandie Falaise a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Falaise Suisse Normande