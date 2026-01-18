31e Semi-marathon de Troyes Troyes
Départ boulevard Charles-Baltet Troyes Aube
Après une édition record en 2025 avec 5 250 participants, le Semi-marathon de Troyes continue de grandir.
Ce nouveau cru s’annonce exceptionnel, avec l’accueil des championnats de France de 10 km !
En plus des championnats, venez sillonner les rues de Troyes à travers nos différentes épreuves
> Semi-marathon
> 10 km Open
> Challenge entreprises
> Courses jeunes
À noter le parcours du semi-marathon sera celui des Championnats de France de semi-marathon 2027, une opportunité unique de courir sur un tracé d’envergure nationale.
Championnats de France du 10 km
Les athlètes éligibles sont invités à se rapprocher de leur club afin de procéder à leur inscription.
Nous avons déjà hâte de vous retrouver le 10 mai 2026 pour une nouvelle grande fête du running à Troyes ! .
Départ boulevard Charles-Baltet Troyes 10000 Aube Grand Est
English :
