32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) Parc des Exposition du Chillou Châtellerault

Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault Vienne

32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86)

14 & 15 MARS 2026

Au Parc des expositions de Châtellerault (86)

Intérieur et extérieur 12000 m²

 Pièces détachées de véhicules anciens et de collection

Auto, Moto, Vélo

 Documentation Miniatures Outillage Objets Déco

Restauration sur place et Buvette

Entrée gratuite

Organisation ARLPC Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais

Inscriptions, renseignements

06 43 55 33 43 ou [mailto:[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)](mailto:arlpc.asso@gmail.com)[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)

N’hésitez pas à partager l’information et à nous suivre sur [https://www.facebook.com/arlpc86/](https://www.facebook.com/arlpc86/) .

Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 55 33 43 arlpc.asso@gmail.com

