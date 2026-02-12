32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) Parc des Exposition du Chillou Châtellerault
Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault Vienne
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14 2026-03-15
32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86)
14 & 15 MARS 2026
Au Parc des expositions de Châtellerault (86)
Intérieur et extérieur 12000 m²
Pièces détachées de véhicules anciens et de collection
Auto, Moto, Vélo
Documentation Miniatures Outillage Objets Déco
Restauration sur place et Buvette
Entrée gratuite
Organisation ARLPC Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais
Inscriptions, renseignements
06 43 55 33 43 ou [mailto:[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)](mailto:arlpc.asso@gmail.com)[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)
Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 55 33 43 arlpc.asso@gmail.com
English : 32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86)
