32ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) Parc des Exposition du Chillou Châtellerault

Parc des Exposition du Chillou Châtellerault samedi 14 mars 2026.

Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

14 & 15 MARS 2026

Au Parc des expositions de Châtellerault (86)
Intérieur et extérieur 12000 m²

 Pièces détachées de véhicules anciens et de collection
Auto, Moto, Vélo
 Documentation Miniatures Outillage Objets Déco

Restauration sur place et Buvette
Entrée gratuite

Organisation ARLPC Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais
Inscriptions, renseignements
06 43 55 33 43 ou [mailto:[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)](mailto:arlpc.asso@gmail.com)[arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)
N’hésitez pas à partager l’information et à nous suivre sur [https://www.facebook.com/arlpc86/](https://www.facebook.com/arlpc86/)   .

