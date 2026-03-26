32ème Festival International d’Orgue en Charente Place Saint Pierre Angoulême

32ème Festival International d’Orgue en Charente

Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-08

Les Amis de l’orgue de la Charente mettent en lumière cet instrument tous les ans lors d’un festival qui allie musique classique, baroque et contemporaine.



Programme à venir bientôt…

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Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84

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English :

Les Amis de l’orgue de la Charente puts the spotlight on this instrument every year with a festival combining classical, baroque and contemporary music.



Program coming soon…

L’événement 32ème Festival International d’Orgue en Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême