Villeréal

32ème Fête du cheval de Villeréal

Bastide de Villeréal et Hippodrome Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Cheval notre ami vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la fête du cheval de Villeréal.

Une journée conviviale, festive et pleine de passion !

L’association Cheval notre ami vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la fête du cheval de Villeréal.

Une journée conviviale, festive et pleine de passion !

!! Programme en cours d’élaboration, restez connectés !! .

Bastide de Villeréal et Hippodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 09 01 chevalnotreami47@hotmail.com

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English : 32ème Fête du cheval de Villeréal

The Cheval notre ami association looks forward to welcoming you to the 2026 edition of the Villeréal horse festival.

A friendly, festive day full of passion!

L’événement 32ème Fête du cheval de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides