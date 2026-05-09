32ème Fête du cheval de Villeréal Villeréal
32ème Fête du cheval de Villeréal Villeréal dimanche 27 septembre 2026.
Villeréal
32ème Fête du cheval de Villeréal
Bastide de Villeréal et Hippodrome Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Cheval notre ami vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la fête du cheval de Villeréal.
Une journée conviviale, festive et pleine de passion !
L’association Cheval notre ami vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la fête du cheval de Villeréal.
Une journée conviviale, festive et pleine de passion !
!! Programme en cours d’élaboration, restez connectés !! .
Bastide de Villeréal et Hippodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 09 01 chevalnotreami47@hotmail.com
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English : 32ème Fête du cheval de Villeréal
The Cheval notre ami association looks forward to welcoming you to the 2026 edition of the Villeréal horse festival.
A friendly, festive day full of passion!
L’événement 32ème Fête du cheval de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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