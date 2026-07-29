33e Randonnée des Moines Cluny
mercredi 11 novembre 2026 · Cluny
Informations pratiques
Cluny
33e Randonnée des Moines
Espace les Griottons Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 08:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Quatre parcours avec ravitaillements 10 km avec 1 ravitaillement, 15 et 20 km avec 2 ravitaillements, 30 km avec 3 ravitaillements. Et aussi un parcours famille de 6 km sans ravitaillement avec 2 consommations offertes, sur la voie verte.
Dénivelés 10 km 220 mètres ; 15 km 370 mètres ; 20 km 510 mètres ; 30 km 675 mètres.
Inscriptions le matin même, sur place. Pas de pré-inscription.
Café et brioche offerts au départ jusqu’à 10h30 et possibilité de restauration payante (gaufres, tartines, boissons, etc…) au retour.
Attention pas de gobelet sur les ravitaillements. Apportez le vôtre ! .
Espace les Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 52 65 milletrando@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 33e Randonnée des Moines
L’événement 33e Randonnée des Moines Cluny a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)
- Marchés d’été Cluny 29 juillet 2026
- Grandes Heures de Cluny Folies amoureuses et métamorphoses baroques Église Saint Marcel Cluny 2 août 2026
- Grandes Heures de Cluny Trésors romantiques Église Saint Marcel Cluny 3 août 2026
- Grandes Heures de Cluny Quand les notes dansent Église Saint Marcel Cluny 4 août 2026
- Spectacle équestre de l’été Zusamenn Haras National de Cluny Cluny 4 août 2026