Informations pratiques

Cluny

33e Randonnée des Moines

Espace les Griottons Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 08:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Quatre parcours avec ravitaillements 10 km avec 1 ravitaillement, 15 et 20 km avec 2 ravitaillements, 30 km avec 3 ravitaillements. Et aussi un parcours famille de 6 km sans ravitaillement avec 2 consommations offertes, sur la voie verte.

Dénivelés 10 km 220 mètres ; 15 km 370 mètres ; 20 km 510 mètres ; 30 km 675 mètres.

Inscriptions le matin même, sur place. Pas de pré-inscription.

Café et brioche offerts au départ jusqu’à 10h30 et possibilité de restauration payante (gaufres, tartines, boissons, etc…) au retour.

Attention pas de gobelet sur les ravitaillements. Apportez le vôtre ! .

Espace les Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 52 65 milletrando@gmail.com

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English : 33e Randonnée des Moines

L’événement 33e Randonnée des Moines Cluny a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)