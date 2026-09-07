33ème Quinzaine du cinéma francophone, Centre Wallonie Bruxelles, Paris

Informations pratiques

33ème Quinzaine du cinéma francophone 28 septembre – 3 octobre Centre Wallonie Bruxelles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T18:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

33ème Quinzaine du cinéma francophone

La Quinzaine du cinéma francophone est un festival dédié aux cinématographies des pays francophones, organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. L’événement met à l’honneur une sélection de longs métrages de fiction, documentaires et films d’animation, souvent inédits en France, offrant un panorama de la création contemporaine issue de différents territoires francophones. Il s’adresse aux amateurs de cinéma comme aux spectateurs curieux de découvrir des œuvres et des réalisateurs venus de multiples horizons. La 33ᵉ édition se déroule du 28 septembre au 3 octobre 2026 au Centre Wallonie-Bruxelles, dans le 4ᵉ arrondissement de Paris, dans le cadre de la deuxième édition de la Biennale Archipel #Chaos-Monde.

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18h : Avant-Première « KWIBUKA (SE SOUVENIR) » de Jonas d’Adesky, en présence de l’équipe du film

(2025 – Belgique/France/Rwanda/Sénégal – 1h32 – VO stf.)

20h15 : Avant-Première « BEN’IMANA » de Marie-Clémentine Dusabejambo

(2026 – Rwanda/Gabon/France/Norvège/Côte d’Ivoire – 1h41 – VO stf. – 1er film)

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18h : Avant-Première « L’AUTRE CÔTE DU SOLEIL » de Tawfik Sabouni, en sa présence

(2026 – Belgique/France/Arabie Saoudite – 1h20 – VO stf. – 1er film)

20h : Avant-Première « UNE DISPARITION (Yesterday the Eye didn’t sleep) » de Rakan Mayasi, en sa présence

(2026 – Belgique/Liban/Palestine/Qatar/Arabie saoudite – 1h40 – VO stf. – 1er film)

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18h : Avant-Première « ICI, AILLEURS » de Comes Chahbazian, en sa présence

(2026 – Belgique/Arménie – 1h07 – VO stf.)

20h : Avant-Première « MATIN BRUN » de Carlo Vogele

(2025 – Luxembourg/France – 9 min. – animation)

Suivi de

« MARIE MADELEINE » de Gessica Généus, en sa présence

(2026 – Haïti/France/Belgique/Luxembourg/Canada – 1h44 – VO stf.)

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18h : Avant-Première « L’AUTRE RAEBURN (The Other Raeburn) » de David-Pierre Fila, en sa présence

(2025 – Congo/France – 1h34 – VO stf.)

20h : Avant-Première « LES BARONNES » de Mokhtaria Badaoui & Nabil Ben Yadir, en leur présence

(2025 – Belgique/France/Luxembourg – 1h36)

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18h : Avant-Première « INDEPENDANCE TEY » d’Abdou Lahat Fall, en sa présence

(2026 – Sénégal/France/Bénin – 1h23 – VO stf. – 1er film)

20h : Avant-Première « VITRIVAL » de Noëlle Bastin & Baptiste Bogaert, en leur présence

(2025 – Belgique – 1h51- 1er film)

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18h : Avant-Première « MÉTISSES. Cinq femmes contre un crime d’État » de Jean-Charles Mbotti Malolo & Quentin Noirfalisse, en leur présence

(2026 – RDC/Belgique – 1h30)

20h15 : Avant-première « CONGO BOY » de Rafiki Fariala

(2026 – République centrafricaine/France/RDC/Italie – 1h35 – VO stf. – 1er film)

Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cwb.fr/ »}]

La Quinzaine du cinéma francophone est un festival dédié aux cinématographies des pays francophones, organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris. 33ème Quinzaine du cinéma francophone Cinéma

Centre Wallonie Bruxelles/ Paris