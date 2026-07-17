Ciné-Pop Dance Academy : un workshop de K-pop autour de KPop Demon Hunters au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
lundi 7 septembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Genre emblématique de la vague coréenne Hallyu,
la K-pop connaît un essor remarquable en Occident et la France ne fait
pas exception. Le nombre d’amateurs de chansons et de danses K-pop ne
cesse d’augmenter, rassemblant aujourd’hui des millions de passionnés.
Véritables ambassadrices de ce mouvement, les stars de K-pop sont
devenues les nouvelles idoles de toute une génération.
Le film KPop Demon Hunters,
diffusé en 2025 sur une plateforme de streaming, a rencontré un succès
mondial et continue de séduire un large public. Nommé aux Oscars en mars
dernier, il reste au cœur de l’actualité culturelle.
Dans
ce cadre, le TSM et le Centre Culturel Coréen proposent, du 7 au 18
septembre, un stage de danse de deux semaines autour des musiques
originales (OST) du film. Cette académie constitue une opportunité
unique de danser sur vos morceaux de K-pop préférés tout en progressant
dans une atmosphère conviviale et énergisante.
Stage de 2 semaines composé de 10 séances d’1h30
Groupe 1 : de 18h à 19h30, du lundi 07 au vendredi 11 et du lundi 14 au vendredi 18 sept.
Groupe 2 : de 20h à 21h30, du lundi 07 au vendredi 11 et du lundi 14 au vendredi 18 sept.
Daniel Park
Daniel (Dany) PARK, aussi connu sous le nom de Jang Hoon PARK, est un
danseur et chorégraphe reconnu dans le milieu de la K-Pop en France. Il
est considéré comme l’un des pionniers de l’enseignement de la K-Pop en
France, ayant commencé à donner des cours dès 2007, bien avant
l’explosion de sa popularité. Il fait partie du groupe M.Y.O.M.Y
SQUAD et de l’association MKV (myomy korean vibe) qui organise des
évènements comme la K-GARDEN PARTY et des stages de danse K-Popdans
toute la France pour promouvoir la culture coréenne.
↘ Avec le Centre Culturel Coréen
À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le Centre Culturel Coréen et le Théâtre Silvia Monfort coorganisent un workshop exceptionnel de danse K-pop autour du film KPop Demon Hunters.
Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 19h30
payant
35 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-07T18:00:00+02:00_2026-09-07T19:30:00+02:00;2026-09-07T20:00:00+02:00_2026-09-07T21:30:00+02:00;2026-09-08T18:00:00+02:00_2026-09-08T19:30:00+02:00;2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T21:30:00+02:00;2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T19:30:00+02:00;2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T21:30:00+02:00;2026-09-10T18:00:00+02:00_2026-09-10T19:30:00+02:00;2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T21:30:00+02:00;2026-09-11T18:00:00+02:00_2026-09-11T19:30:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-14T18:00:00+02:00_2026-09-14T19:30:00+02:00;2026-09-14T20:00:00+02:00_2026-09-14T21:30:00+02:00;2026-09-15T18:00:00+02:00_2026-09-15T19:30:00+02:00;2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:30:00+02:00;2026-09-16T18:00:00+02:00_2026-09-16T19:30:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00;2026-09-17T18:00:00+02:00_2026-09-17T19:30:00+02:00;2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00;2026-09-18T18:00:00+02:00_2026-09-18T19:30:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/cine-pop-dance-academy-kpop-demon-hunters/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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