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30 ans du département Danse aux Abbesses – première partie Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

lundi 7 septembre 2026 · Théâtre de la Ville - Les Abbesses · Paris

30 ans du département Danse aux Abbesses – première partie Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville - Les Abbesses
Adresse
31 rue des Abbesses
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
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Situé au 8 rue Véron (Paris 18e), le studio de Danse des Abbesses intégré au Théâtre de la Ville – Les Abbesses est inauguré le 14 novembre 1996 par Madame Hélène Macé de Lépinay, adjointe au Maire de Paris chargée des Affaires culturelles. Architectes : Charles Vandenhove Plasticiens Robert Barry, Jean-Charles Blais, Loïc Le Groumellec, Patrick Corillon, Olivier Debré et Daniel Buren.

Carte blanche aux anciens élèves

Le département Danse fête ses 30 ans d’installation dans les Studios de Danse des Abbesses
Le lundi 07 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-07T19:00:00+02:00_2026-09-07T20:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Les Abbesses 31 rue des Abbesses  75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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