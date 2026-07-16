30 ans du département Danse aux Abbesses – première partie Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

lundi 7 septembre 2026 · Théâtre de la Ville - Les Abbesses · Paris

Informations pratiques

Situé au 8 rue Véron (Paris 18e), le studio de Danse des Abbesses intégré au Théâtre de la Ville – Les Abbesses est inauguré le 14 novembre 1996 par Madame Hélène Macé de Lépinay, adjointe au Maire de Paris chargée des Affaires culturelles. Architectes : Charles Vandenhove Plasticiens Robert Barry, Jean-Charles Blais, Loïc Le Groumellec, Patrick Corillon, Olivier Debré et Daniel Buren.

Carte blanche aux anciens élèves

Le département Danse fête ses 30 ans d’installation dans les Studios de Danse des Abbesses

Le lundi 07 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-07T19:00:00+02:00_2026-09-07T20:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Les Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

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