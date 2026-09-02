Informations pratiques

Servoz

34ème Chirv’Athlon

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le Chirv’Athlon est une épreuve conviviale et accessible à tous, c’est un relais de trois coureurs, course à pied, cycliste et VTTiste.

Le Chirv’Athlon Kids est un anim’athlon sous format Bike & Run en duo pour leur permettre de découvrir l’épreuve.

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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@chirvathlon.com

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English :

The Chirv’Athlon is a friendly event open to everyone; it’s a three-person relay featuring a runner, a cyclist, and a mountain biker.

The Chirv’Athlon Kids is a Bike & Run team event for pairs, designed to help children discover the sport.

L’événement 34ème Chirv’Athlon Servoz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc