Une veillée comme autrefois mémoire et partage autour du pastoralisme. Maison de l’Alpage Servoz

Informations pratiques

Servoz

Une veillée comme autrefois mémoire et partage autour du pastoralisme.

Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à une veillée sur le pastoralisme et la vie en alpage. Projection du film Pormenaz pour toujours, témoignages, réalisation d’une petite tâche manuelle, albums photos, lecture et chants partagés, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

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Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes servoz.ht@gmail.com

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English :

Join us for an event focused on pastoralism and life in the mountain pastures. Screening of the film *Pormenaz Forever*, personal stories, a small craft activity, photo albums, shared readings and songs—all in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Une veillée comme autrefois mémoire et partage autour du pastoralisme. Servoz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc