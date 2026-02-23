Dégustation Pizza au four à pain Maison du Lieutenant Servoz
Dégustation Pizza au four à pain Maison du Lieutenant Servoz samedi 12 septembre 2026.
Dégustation Pizza au four à pain
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12 14:30:00
2026-09-12
Pour les journées du Patrimoine, découvrez le plaisir de fabriquer sa pizza, et bien sur déguster votre pizza dans le jardin de la Maison.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
For Heritage Days, discover the pleasure of making your own pizza, and of course enjoy your pizza in the Maison’s garden.
L’événement Dégustation Pizza au four à pain Servoz a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc