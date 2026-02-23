Dégustation Pizza au four à pain Maison du Lieutenant Servoz

Dégustation Pizza au four à pain

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 14:30:00

2026-09-12

Pour les journées du Patrimoine, découvrez le plaisir de fabriquer sa pizza, et bien sur déguster votre pizza dans le jardin de la Maison.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

For Heritage Days, discover the pleasure of making your own pizza, and of course enjoy your pizza in the Maison’s garden.

