Atelier Presse ton jus de pomme Maison du Lieutenant Servoz
Atelier Presse ton jus de pomme Maison du Lieutenant Servoz jeudi 22 octobre 2026.
Servoz
Atelier Presse ton jus de pomme
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
C’est la saison pour ressortir le pressoir et apprendre les secrets de la fabrication artisanale du jus de pomme frais. Un délice ! Réservation nécessaire par SMS 06 61 85 63 86
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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
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English :
This is the season to bring out the press and learn the secrets of making fresh apple juice by hand. A real treat! Reservations required by SMS 06 61 85 63 86
L’événement Atelier Presse ton jus de pomme Servoz a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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