Atelier Presse ton jus de pomme Maison du Lieutenant Servoz

Servoz

Atelier Presse ton jus de pomme

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

C’est la saison pour ressortir le pressoir et apprendre les secrets de la fabrication artisanale du jus de pomme frais. Un délice ! Réservation nécessaire par SMS 06 61 85 63 86

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the season to bring out the press and learn the secrets of making fresh apple juice by hand. A real treat! Reservations required by SMS 06 61 85 63 86

L’événement Atelier Presse ton jus de pomme Servoz a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc