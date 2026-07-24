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AGENDA · Servoz

Fête des guides à Servoz Servoz

samedi 15 août 2026 · Servoz

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Pré de l'Eglise
Ville
74310 Servoz
Département
Haute-Savoie
Tarif

Servoz

Fête des guides à Servoz

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez profiter des animations de la Fête des Guides proposées dans le cadre de la Fête de l’Artisanat à Servoz !
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88  info@chamonix-guides.com

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English : Guides’ festival in Servoz

Come and enjoy the activities of the Guides’ Festival proposed within the framework of the Handicraft Festival in Servoz!

L’événement Fête des guides à Servoz Servoz a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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