Fête des guides à Servoz Servoz
samedi 15 août 2026 · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Fête des guides à Servoz
Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter des animations de la Fête des Guides proposées dans le cadre de la Fête de l’Artisanat à Servoz !
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com
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English : Guides’ festival in Servoz
Come and enjoy the activities of the Guides’ Festival proposed within the framework of the Handicraft Festival in Servoz!
L’événement Fête des guides à Servoz Servoz a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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