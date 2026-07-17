Marché artisanal de Servoz et Fête des Guides Servoz
samedi 15 août 2026 · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Marché artisanal de Servoz et Fête des Guides
Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
À l’occasion de la Fête des Guides, le marché artisanal de Servoz vous accueillera de 8h à 17h. La soirée se poursuivra avec des concerts à partir de 19h et une fondue sera proposée dès 19h dont les bénéfices seront reversés à la restauration de l’église.
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 info@servoz.com
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English : Craft market
On the occasion of the Guides’ Festival, the Servoz craft market will welcome you from 8 a.m. to 5 p.m. The evening will continue with concerts starting at 7 p.m., and a fondue dinner will be served from 7 p.m., with all proceeds donated to the restoration of the church.
L’événement Marché artisanal de Servoz et Fête des Guides Servoz a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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