Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz Servoz
Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz Servoz jeudi 20 août 2026.
Servoz
Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz
Parking de l’Ecole Servoz Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Au Bouchet, découvrons le blason d’une famille du XVIIe. Observons la Diosaz ateliers miniers, pittoresque cheminement dans ses gorges, roue à aubes, ouvrages hydroélectriques. Nous terminerons avec l’histoire d’une villa centenaire.
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Parking de l’Ecole Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com
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English : In Le Bouchet, let’s explore Sous la Barme and the Diosaz
In Le Bouchet, let’s explore the coat of arms of a 17th-century family. Let’s take a look at the Diosaz: mining workshops, a picturesque walk through its gorges, a waterwheel, and hydroelectric facilities. We’ll wrap up with the history of a century-old villa.
L’événement Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz Servoz a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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