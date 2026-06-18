Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz Servoz jeudi 20 août 2026.

Servoz

Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz

Parking de l’Ecole Servoz Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Au Bouchet, découvrons le blason d’une famille du XVIIe. Observons la Diosaz ateliers miniers, pittoresque cheminement dans ses gorges, roue à aubes, ouvrages hydroélectriques. Nous terminerons avec l’histoire d’une villa centenaire.

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Parking de l’Ecole Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com

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English : In Le Bouchet, let’s explore Sous la Barme and the Diosaz

In Le Bouchet, let’s explore the coat of arms of a 17th-century family. Let’s take a look at the Diosaz: mining workshops, a picturesque walk through its gorges, a waterwheel, and hydroelectric facilities. We’ll wrap up with the history of a century-old villa.

L’événement Au Bouchet, découvrons Sous la Barme et la Diosaz Servoz a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc