Causerie Loup y es-tu ? Maison du Lieutenant Servoz

Causerie Loup y es-tu ?

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

En compagnie d’Armand, vous découvrirez les dernières actualités du retour du loup dans la vallée de Chamonix !

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

Join Armand for the latest news on the return of the wolf to the Chamonix valley!

