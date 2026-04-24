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Ciné plein air Namaskar Servoz

Ciné plein air Namaskar Servoz mardi 18 août 2026.

Adresse : Pré de l'Eglise

Ville : 74310 Servoz

Département : Haute-Savoie

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Servoz

Ciné plein air Namaskar

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Namaskar de Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentaire
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68  info@servoz.com

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English :

Namaskar by Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentary

L’événement Ciné plein air Namaskar Servoz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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