Ciné plein air Namaskar Servoz
Ciné plein air Namaskar Servoz mardi 18 août 2026.
Servoz
Ciné plein air Namaskar
Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Namaskar de Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentaire
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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 info@servoz.com
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English :
Namaskar by Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentary
L’événement Ciné plein air Namaskar Servoz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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