Servoz

Ciné plein air Namaskar

Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Namaskar de Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentaire

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Pré de l’Eglise Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 info@servoz.com

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English :

Namaskar by Guillaume Lambert, Timothée Nitschke, Thomas Sanchis | 1h 02min | Documentary

L’événement Ciné plein air Namaskar Servoz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc