Atelier initiation Chapeau de Gandalf

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-29

Un chapeau pointu, de la laine locale et un soupçon de magie Viens feutrer ton propre chapeau de Gandalf et repars avec ton accessoire de magie ultime ! (barbe non fournie).

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

A pointy hat, local wool and a touch of magic: come and felt your very own Gandalf hat and leave with your ultimate magic accessory! (beard not included).

