Atelier initiation Chapeau de Gandalf Maison du Lieutenant Servoz mercredi 28 octobre 2026.
Atelier initiation Chapeau de Gandalf
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
2026-10-28 2026-10-29
Un chapeau pointu, de la laine locale et un soupçon de magie Viens feutrer ton propre chapeau de Gandalf et repars avec ton accessoire de magie ultime ! (barbe non fournie).
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
A pointy hat, local wool and a touch of magic: come and felt your very own Gandalf hat and leave with your ultimate magic accessory! (beard not included).
