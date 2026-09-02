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AGENDA · Servoz

Cirque & danse Ça a l’air facile Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

lundi 19 octobre 2026 · Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles · Servoz

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles
Adresse
142 rue de l'église
Ville
74310 Servoz
Département
Haute-Savoie
Tarif
5 5 5

Servoz

Cirque & danse Ça a l’air facile

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-19

Date(s) :
2026-10-19

Deux personnages vivent dans un monde absurde. L’un est possédé par ses objets, l’autre, libre comme l’air, saute tout le temps et se met
à l’envers.
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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17  culture@chamonix.fr

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English :

Two characters live in an absurd world. One is obsessed with his possessions; the other, as free as a bird, is always jumping about and turning
himself upside down.

L’événement Cirque & danse Ça a l’air facile Servoz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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