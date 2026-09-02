Cirque & danse Ça a l’air facile Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
lundi 19 octobre 2026 · Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Cirque & danse Ça a l’air facile
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Deux personnages vivent dans un monde absurde. L’un est possédé par ses objets, l’autre, libre comme l’air, saute tout le temps et se met
à l’envers.
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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
Two characters live in an absurd world. One is obsessed with his possessions; the other, as free as a bird, is always jumping about and turning
himself upside down.
L’événement Cirque & danse Ça a l’air facile Servoz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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