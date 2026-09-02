Cirque & danse Ça a l’air facile Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Informations pratiques

Servoz

Cirque & danse Ça a l’air facile

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Deux personnages vivent dans un monde absurde. L’un est possédé par ses objets, l’autre, libre comme l’air, saute tout le temps et se met

à l’envers.

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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Two characters live in an absurd world. One is obsessed with his possessions; the other, as free as a bird, is always jumping about and turning

himself upside down.

L’événement Cirque & danse Ça a l’air facile Servoz a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc