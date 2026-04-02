34ème concert de l’Ascension Moutiers-au-Perche
34ème concert de l’Ascension Moutiers-au-Perche jeudi 14 mai 2026.
Moutiers-au-Perche
34ème concert de l’Ascension
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Pratique en l’église Notre Dame du Mont Harou organisé par Orgue et Patrimoine Monastériens au profit de la restauration de l’église Notre Dame du Mont Harou. .
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 6 71 41 37 40
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English : 34ème concert de l’Ascension
L’événement 34ème concert de l’Ascension Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CdC Coeur du Perche
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