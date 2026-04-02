Moutiers-au-Perche

34ème concert de l’Ascension

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Pratique en l’église Notre Dame du Mont Harou organisé par Orgue et Patrimoine Monastériens au profit de la restauration de l’église Notre Dame du Mont Harou. .

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 6 71 41 37 40

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English : 34ème concert de l’Ascension

L’événement 34ème concert de l’Ascension Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-26 par OT CdC Coeur du Perche