35ème Foire à la Brocante Professionnelle Ribérac
35ème Foire à la Brocante Professionnelle Ribérac samedi 22 août 2026.
Ribérac
35ème Foire à la Brocante Professionnelle
Place de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
35ème édition de la grande brocante professionnelle de Riberac.
Cette année encore, une sélection de vrais professionnels de l’objet ancien sera au rendez-vous pour une belle journée de chine et de rencontres.
Nous vous espérons nombreux comme à votre habitude. .
Place de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66
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English : 35ème Foire à la Brocante Professionnelle
L’événement 35ème Foire à la Brocante Professionnelle Ribérac a été mis à jour le 2026-06-24 par Val de Dronne
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