Ribérac

35ème Foire à la Brocante Professionnelle

Place de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

35ème édition de la grande brocante professionnelle de Riberac.

Cette année encore, une sélection de vrais professionnels de l’objet ancien sera au rendez-vous pour une belle journée de chine et de rencontres.

Nous vous espérons nombreux comme à votre habitude. .

Place de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66

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English : 35ème Foire à la Brocante Professionnelle

L’événement 35ème Foire à la Brocante Professionnelle Ribérac a été mis à jour le 2026-06-24 par Val de Dronne