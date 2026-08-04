Ciné-Discussion Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac

Informations pratiques

Ribérac

Ciné-Discussion

Rue des Mobiles de Coulmiers Cinéma Max Linder Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Ciné-discussion sur le thème de l’agriculture:

A partir de 18h: (séance gratuite) ELEVER AU GRAIN, en présence de la réalisatrice Alice Godart.

A 19h15: Echanges et convialité

A 21h: VINGT DIEUX (4€ tarif unique)

Ciné-discussion sur le thème de l’agriculture

A partir de 18h: (séance gratuite) ELEVER AU GRAIN, en présence de la réalisatrice Alice Godart.

Etienne partage son temps entre son élevage de volailles, à l’avenir incertain, et sa passion pour les motos. Alors que la fin de la ferme approche, Alice revient et tente d’explorer sa relation distante avec son père. Entre poulets et moteurs, el film suit cette relation et tente de la transformer

à 19h15: Echanges et convivialité

A 21h (4€ tarif unique) VINGT DIEUX: Totone 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et à eculer les bals du Jura avec ses potes. Mais la réamité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite soeur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vi. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d’or du concours agricole et 30 000 euros. .

Rue des Mobiles de Coulmiers Cinéma Max Linder Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10

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English : Ciné-Discussion

Cin%E9-discussion on the topic of agriculture:

Starting at 6:00 p.m.: (free screening) *ELEVER AU GRAIN*, with director Alice Godart in attendance.

At 7:15 p.m.: Discussion and social gathering

At 9:00 p.m.: *VINGT DIEUX* (4? flat rate)

L’événement Ciné-Discussion Ribérac a été mis à jour le 2026-07-28 par Val de Dronne