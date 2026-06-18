Atelier quiling Ribérac
Atelier quiling Ribérac mardi 25 août 2026.
Ribérac
Atelier quiling
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Atelier quiling
Quilling workshop with Catherine (Adults, 3h, free, reservation required)
L’événement Atelier quiling Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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