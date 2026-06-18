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Atelier quiling Ribérac

Atelier quiling Ribérac

Atelier quiling Ribérac mardi 25 août 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ribérac

Atelier quiling

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Atelier quiling

Quilling workshop with Catherine (Adults, 3h, free, reservation required)

L’événement Atelier quiling Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne

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