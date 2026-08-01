Informations pratiques

Ribérac

Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom

Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Un défi sportif et solidaire de 400 km à vélo à travers la Dordogne, du 17 au 21 août, parcours de 400 km répartis sur 5 étapes. Pierre Pannetier, sapeur-pompier volontaire, a décidé d’entreprendre ce périple pour mettre en lumière le combat de Tom, 14 ans, atteint de la myopathie de Duchenne.

Un défi sportif et solidaire de 400 km à vélo à travers la Dordogne, du 17 au 21 août, parcours de 400 km répartis sur 5 étapes. Pierre Pannetier, sapeur-pompier volontaire, a décidé d’entreprendre ce périple pour mettre en lumière le combat de Tom, 14 ans, atteint de la myopathie de Duchenne.

L’objectif de ce Tour Solidaire

-Sensibiliser le public à cette cette maladie neuro-musculaire sévère

-Récolter des fonds via une cagnotte en ligne

Le lundi 17 août, aux alentours de 14h, arrêt à Ribérac devant le magasin LACHAL

Afin de soutenir l’association Des Muscles pour Tom, un stand proposera

– Sensibilisation et mobilisation Information sur la maladie.

– Boutique solidaire Vente de petits objets d’un don minimum/prix solidaire au profit exclusif de l’association (bijoux, bracelets, gobelets réutilisables, t-shirts, etc.).

Cagnotte solidaire une urne physique pour les dons libre .

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pnntpierre@gmail.com

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English : Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom

A 400-km cycling challenge for charity across the Dordogne, from August 17 to 21, covering 400 km spread over 5 stages. Pierre Pannetier, a volunteer firefighter, has decided to undertake this journey to raise awareness about the struggle of 14-year-old Tom, who has Duchenne muscular dystrophy.

L’événement Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Ribérac a été mis à jour le 2026-08-06 par Val de Dronne