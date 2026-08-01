Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Ribérac
lundi 17 août 2026 · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom
Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Un défi sportif et solidaire de 400 km à vélo à travers la Dordogne, du 17 au 21 août, parcours de 400 km répartis sur 5 étapes. Pierre Pannetier, sapeur-pompier volontaire, a décidé d’entreprendre ce périple pour mettre en lumière le combat de Tom, 14 ans, atteint de la myopathie de Duchenne.
Un défi sportif et solidaire de 400 km à vélo à travers la Dordogne, du 17 au 21 août, parcours de 400 km répartis sur 5 étapes. Pierre Pannetier, sapeur-pompier volontaire, a décidé d’entreprendre ce périple pour mettre en lumière le combat de Tom, 14 ans, atteint de la myopathie de Duchenne.
L’objectif de ce Tour Solidaire
-Sensibiliser le public à cette cette maladie neuro-musculaire sévère
-Récolter des fonds via une cagnotte en ligne
Le lundi 17 août, aux alentours de 14h, arrêt à Ribérac devant le magasin LACHAL
Afin de soutenir l’association Des Muscles pour Tom, un stand proposera
– Sensibilisation et mobilisation Information sur la maladie.
– Boutique solidaire Vente de petits objets d’un don minimum/prix solidaire au profit exclusif de l’association (bijoux, bracelets, gobelets réutilisables, t-shirts, etc.).
Cagnotte solidaire une urne physique pour les dons libre .
Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pnntpierre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom
A 400-km cycling challenge for charity across the Dordogne, from August 17 to 21, covering 400 km spread over 5 stages. Pierre Pannetier, a volunteer firefighter, has decided to undertake this journey to raise awareness about the struggle of 14-year-old Tom, who has Duchenne muscular dystrophy.
L’événement Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Ribérac a été mis à jour le 2026-08-06 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Accueil à la Ferme Élevages caprin et volailles des Hauts de Dronne, Moulin à huile Ribérac 18 août 2026
- 35ème Foire à la Brocante Professionnelle Ribérac 22 août 2026
- Atelier quiling Ribérac 25 août 2026
- Ciné-Discussion Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac 16 octobre 2026