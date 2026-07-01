Informations pratiques

Sète

360 ANS DU PORT DE SÈTE

Quai du maroc, quai d’Alger Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Les 360 ans du Port de Sète vous invitent à trois jours de festivités célébrant le patrimoine maritime, les traditions et les acteurs du port.

Les 360 ans du Port de Sète vous invitent à trois jours de festivités célébrant le patrimoine maritime, les traditions et les acteurs du port.

Au programme

Vendredi activités nautiques et sportives pour les 7-18 ans (Blob Jump, paddle géant, course sur l’eau, paint-ball, laser game, water-polo), brasucade de moules et concert du groupe Colors of Sound.

Samedi tournoi de boules carrées, visites guidées du Port de Sète en navette fluviale avec escale au Capelet de Marseillan, démonstration de roulage de barriques, puis soirée DJ avec Pat Esposito et Fred Karato.

Dimanche Trail du Port, remise des récompenses et séance de dédicace avec Vivi Navarro (affiche collector des 360 ans).

Buvette et restauration sur place tout le week-end. .

Quai du maroc, quai d’Alger Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 98 31 75 00

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English :

The Port of Sète’s 360th anniversary invites you to three days of festivities celebrating the port’s maritime heritage, traditions, and key players.

L’événement 360 ANS DU PORT DE SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau