360° Nord – Anita Conti / Carla Pallone, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

360° Nord – Anita Conti / Carla Pallone Mercredi 16 septembre, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T12:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T12:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:30:00+02:00

En 1952, Anita Conti embarque avec 60 hommes vers les Grands Bancs de Terre-Neuve, pour observer et documenter la pêche à la morue. Elle en livre un té­moignage ethnographique et artistique remarquable et novateur notamment avec le film Racleurs d’océan (1953).

C’est ce témoignage composé d’images 16mm, de photographies et d’un journal de bord qui inspire Carla Pallone pour composer un chant et nouer un dialogue musical avec la poésie de l’œuvre d’Anita Conti.

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​En lien avec l’exposition La mer jamais ne s’oublie.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

_360° NORD_ est un ciné-concert de Carla Pallone qui nous plonge dans l’univers de l’océanographe Anita Conti.

Anita Conti