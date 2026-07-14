Informations pratiques

Fouras

36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter

Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Bourse d’échanges auto, moto, scooter, mobylette, solex organisée par le Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.

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Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 46 93 69 charles.beaufume@wanadoo.fr

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English : 36th Car, Motorbike and Scooter Trade Fair

Car, motorbike, scooter, moped and solex exchange market organised by the Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.

L’événement 36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan