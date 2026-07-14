36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Fouras
samedi 5 septembre 2026 · Fouras
Informations pratiques
Fouras
36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter
Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Bourse d’échanges auto, moto, scooter, mobylette, solex organisée par le Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.
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Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 46 93 69 charles.beaufume@wanadoo.fr
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English : 36th Car, Motorbike and Scooter Trade Fair
Car, motorbike, scooter, moped and solex exchange market organised by the Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.
L’événement 36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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