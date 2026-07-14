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AGENDA · Fouras

36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Fouras

samedi 5 septembre 2026 · Fouras

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Prairie du Casino
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter

Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Bourse d’échanges auto, moto, scooter, mobylette, solex organisée par le Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.
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Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 46 93 69  charles.beaufume@wanadoo.fr

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English : 36th Car, Motorbike and Scooter Trade Fair

Car, motorbike, scooter, moped and solex exchange market organised by the Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.

L’événement 36ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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