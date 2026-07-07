Le cirque rêvé place Carnot Fouras

Informations pratiques

Fouras

Le cirque rêvé

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 11:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Capucine, issue du milieu circassien, explore dans Le cirque rêvé la perte de magie des artistes maladroits et tente de leur rendre leur éclat d’antan.

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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : The dream circus

Capucine, who comes from the circus world, explores in *Le cirque rêvé* the loss of magic of clumsy artists and tries to restore them to their former brilliance.

L’événement Le cirque rêvé Fouras a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan