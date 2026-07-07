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AGENDA · Fouras

Fric frac so british place Carnot Fouras

lundi 17 août 2026 · place Carnot · Fouras

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
place Carnot
Adresse
Kiosque
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Fric frac so british

place Carnot Kiosque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

La couronne du roi, disparue au palais de Buckingham, doit être retrouvée par Hannah et son correspondant français Benjamin avant le jubilé de ce soir.
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place Carnot Kiosque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

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English : Fric frac so british

The king’s crown, which disappeared at Buckingham Palace, is to be found by Hannah and her French correspondent Benjamin before tonight’s jubilee.

L’événement Fric frac so british Fouras a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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