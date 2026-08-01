Informations pratiques

Fouras

Feu d’artifice des Forains

Plage Nord Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 23:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Feu d’artifice de Fouras-les-Bains !

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Plage Nord Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 mairie@fouras-les-bains.fr

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English : Fireworks at the Fairgrounds

Fireworks display in Fouras-les-Bains!

L’événement Feu d’artifice des Forains Fouras a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan