36ème fête de la Brocante et Vide Grenier Saint-Maurice-de-Lignon
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
36ème fête de la Brocante et Vide Grenier
Le Bouchet Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires ! Rendez-vous à la brocante vide-grenier de St Maurice-de-Lignon !
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Le Bouchet Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 89 16 69
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English :
Come browse, hunt for treasures, and score some great deals! See you at the flea market—or garage sale—in St. Maurice-de-Lignon!
L’événement 36ème fête de la Brocante et Vide Grenier Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire