Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

36ème fête de la Brocante et Vide Grenier

Le Bouchet Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires ! Rendez-vous à la brocante vide-grenier de St Maurice-de-Lignon !

.

Le Bouchet Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 89 16 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, hunt for treasures, and score some great deals! See you at the flea market—or garage sale—in St. Maurice-de-Lignon!

L’événement 36ème fête de la Brocante et Vide Grenier Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire