Soirée grillades salle des fêtes Saint-Maurice-de-Lignon

Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Soirée grillades

salle des fêtes 72 rue du Grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Soirée grillades avec un concert à 18h de l’Harmonie La Fraternelle et la Batucada.

repas sur place, entrée gratuite. paiement possible en CB sur place.

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salle des fêtes 72 rue du Grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 29 91 23 contactharmonielafraternelle@gmail.com

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English :

Barbecue night featuring a concert at 6 p.m. by Harmonie La Fraternelle and Batucada.

Food available on site; free admission. Credit card payments accepted on site.

L’événement Soirée grillades Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire