Soirée grillades salle des fêtes Saint-Maurice-de-Lignon
samedi 4 juillet 2026 · salle des fêtes · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Soirée grillades
salle des fêtes 72 rue du Grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Soirée grillades avec un concert à 18h de l’Harmonie La Fraternelle et la Batucada.
repas sur place, entrée gratuite. paiement possible en CB sur place.
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salle des fêtes 72 rue du Grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 29 91 23 contactharmonielafraternelle@gmail.com
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English :
Barbecue night featuring a concert at 6 p.m. by Harmonie La Fraternelle and Batucada.
Food available on site; free admission. Credit card payments accepted on site.
L’événement Soirée grillades Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire