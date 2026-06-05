36ème Foulée Saujonnaise Stade Jules Ravet Saujon
36ème Foulée Saujonnaise Stade Jules Ravet Saujon dimanche 5 juillet 2026.
Saujon
36ème Foulée Saujonnaise
Stade Jules Ravet Rue des Dhalias Saujon Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – EUR
Les 5km à partir de 11€ et les 10km à partir de 13€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
36ème Foulée Saujonnaise au départ du Stade Jules Ravet, à partir de 9h organisé par le club G.A.S.S.
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Stade Jules Ravet Rue des Dhalias Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 21 11 45
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English :
36th Foulée Saujonnaise starting at Stade Jules Ravet, from 9am, organized by the G.A.S.S. club.
L’événement 36ème Foulée Saujonnaise Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
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