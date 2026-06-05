Cinéma projection du film Super Mario Galaxy La Salicorne Saujon

Saujon

Cinéma projection du film Super Mario Galaxy

La Salicorne 2 Rte de l’Ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Cinéma projection du film Super Mario Galaxy à la Salicorne à 15h30.

.

La Salicorne 2 Rte de l’Ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema ? screening of Super Mario Galaxy at La Salicorne at 3:30pm.

L’événement Cinéma projection du film Super Mario Galaxy Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique