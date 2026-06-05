Cinéma projection du film Super Mario Galaxy La Salicorne Saujon
Cinéma projection du film Super Mario Galaxy La Salicorne Saujon lundi 6 juillet 2026.
Saujon
Cinéma projection du film Super Mario Galaxy
La Salicorne 2 Rte de l’Ilatte Saujon Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Cinéma projection du film Super Mario Galaxy à la Salicorne à 15h30.
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La Salicorne 2 Rte de l’Ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07
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English :
Cinema ? screening of Super Mario Galaxy at La Salicorne at 3:30pm.
L’événement Cinéma projection du film Super Mario Galaxy Saujon a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
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