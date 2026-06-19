Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Gare du Train des Mouettes Saujon
Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Gare du Train des Mouettes Saujon samedi 4 juillet 2026.
Saujon
Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres
Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – EUR
10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15
Embarquez à bord d’autorails pour une aventure immersive et ludique !
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Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64
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English :
Hop aboard the railcars for an immersive and fun adventure!
L’événement Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Saujon a été mis à jour le 2026-06-19 par Royan Atlantique
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