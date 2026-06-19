UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Gare du Train des Mouettes Saujon

Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Gare du Train des Mouettes Saujon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Gare du Train des Mouettes
Adresse
3 Chemin Vert
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
16 16 10 ans

Saujon

Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres

Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – EUR

10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15

Embarquez à bord d’autorails pour une aventure immersive et ludique !
  .

Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hop aboard the railcars for an immersive and fun adventure!

L’événement Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Saujon a été mis à jour le 2026-06-19 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)