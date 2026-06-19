Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Gare du Train des Mouettes Saujon samedi 4 juillet 2026.

Saujon

Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres

Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – EUR

10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-15

Embarquez à bord d’autorails pour une aventure immersive et ludique !

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Gare du Train des Mouettes 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 37 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hop aboard the railcars for an immersive and fun adventure!

L’événement Les 150 ans de la ligne Le mystère du Train des Huîtres Saujon a été mis à jour le 2026-06-19 par Royan Atlantique