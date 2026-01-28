Nozeroy

37ème brocante et puces

Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Professionnels et particuliers environ 150 exposants.

Uniquement sur réservation au 07 83 97 41 94.

Toute la journée, entrée gratuite.

Buvette, petite restauration.

En soirée, repas sur réservation au Saloir des Remparts au 03 84 51 16 38.

Organisé par l’association des commerçants l’APERN. .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté apern39250@gmail.com

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English : 37ème brocante et puces

L’événement 37ème brocante et puces Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA