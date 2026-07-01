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AGENDA · Nozeroy

Expostion peinture et sculpture Galerie des Annonciades Nozeroy

samedi 25 juillet 2026 · Galerie des Annonciades · Nozeroy

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Galerie des Annonciades
Adresse
14 place des Annonciades
Ville
39250 Nozeroy
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Nozeroy

Expostion peinture et sculpture

Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Emmanuel Moreau.
Exposition du vendredi au dimanche et sur demande.
Vernissage danse performance de Natacha Pawlowski sur musique improvisée le samedi 25 juillet à 16h.   .

Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93 

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English : Expostion peinture et sculpture

L’événement Expostion peinture et sculpture Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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