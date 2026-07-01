Expostion peinture et sculpture Galerie des Annonciades Nozeroy
samedi 25 juillet 2026 · Galerie des Annonciades · Nozeroy
Informations pratiques
Nozeroy
Expostion peinture et sculpture
Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Emmanuel Moreau.
Exposition du vendredi au dimanche et sur demande.
Vernissage danse performance de Natacha Pawlowski sur musique improvisée le samedi 25 juillet à 16h. .
Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93
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English : Expostion peinture et sculpture
L’événement Expostion peinture et sculpture Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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