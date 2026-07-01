Expostion peinture et sculpture Galerie des Annonciades Nozeroy

Informations pratiques

Nozeroy

Expostion peinture et sculpture

Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Emmanuel Moreau.

Exposition du vendredi au dimanche et sur demande.

Vernissage danse performance de Natacha Pawlowski sur musique improvisée le samedi 25 juillet à 16h. .

Galerie des Annonciades 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93

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English : Expostion peinture et sculpture

L’événement Expostion peinture et sculpture Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA