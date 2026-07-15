Pots d’accueil Maison de pays Nozeroy

Informations pratiques

Nozeroy

Pots d’accueil

Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Vous êtes les bienvenus ! Découverte du territoire et dégustation gratuite de produits locaux.

Organisés par les Ambassadeurs du tourisme. .

Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90

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English : Pots d’accueil

L’événement Pots d’accueil Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA