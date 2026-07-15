Pots d’accueil Maison de pays Nozeroy
lundi 20 juillet 2026 · Maison de pays · Nozeroy
Informations pratiques
Nozeroy
Pots d’accueil
Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Vous êtes les bienvenus ! Découverte du territoire et dégustation gratuite de produits locaux.
Organisés par les Ambassadeurs du tourisme. .
Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90
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English : Pots d’accueil
L’événement Pots d’accueil Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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