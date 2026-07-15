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AGENDA · Nozeroy

Pots d’accueil Maison de pays Nozeroy

lundi 20 juillet 2026 · Maison de pays · Nozeroy

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Maison de pays
Adresse
2 bis place des Annonciades
Ville
39250 Nozeroy
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Nozeroy

Pots d’accueil

Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Vous êtes les bienvenus ! Découverte du territoire et dégustation gratuite de produits locaux.
Organisés par les Ambassadeurs du tourisme.   .

Maison de pays 2 bis place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90 

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English : Pots d’accueil

L’événement Pots d’accueil Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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