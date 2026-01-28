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Soirées terroir et artisanat Nozeroy

Soirées terroir et artisanat Nozeroy jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Place des Annonciades

Ville : 39250 Nozeroy

Département : Jura

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Nozeroy

Soirées terroir et artisanat

Place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Tous les jeudis.
A l’intérieur des murs de la cité médiévale, venez découvrir nos artisans et nos produits régionaux, de quoi vous régaler et passer un agréable et original repas du soir.
Organisées par l’association des commerçants, l’APERN.   .

Place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90 

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English : Soirées terroir et artisanat

L’événement Soirées terroir et artisanat Nozeroy a été mis à jour le 2026-05-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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