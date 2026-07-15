Informations pratiques

Nozeroy

Visites de Nozeroy théâtralisées

Départ tour de l’Horloge Nozeroy Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21

Visite guidée théâtralisée de la cité médiévale de Nozeroy avec la troupe locale des Va-t’en-Rêves.

RV devant la Tour de l’Horloge.

Durée environ 2h. .

Départ tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15

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English : Visites de Nozeroy théâtralisées

L’événement Visites de Nozeroy théâtralisées Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA