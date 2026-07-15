Visites de Nozeroy théâtralisées Nozeroy
mardi 21 juillet 2026 · Nozeroy
Informations pratiques
Nozeroy
Visites de Nozeroy théâtralisées
Départ tour de l’Horloge Nozeroy Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-21
Visite guidée théâtralisée de la cité médiévale de Nozeroy avec la troupe locale des Va-t’en-Rêves.
RV devant la Tour de l’Horloge.
Durée environ 2h. .
Départ tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15
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English : Visites de Nozeroy théâtralisées
L’événement Visites de Nozeroy théâtralisées Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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