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AGENDA · Nozeroy

Visites de Nozeroy théâtralisées Nozeroy

mardi 21 juillet 2026 · Nozeroy

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Départ tour de l'Horloge
Ville
39250 Nozeroy
Département
Jura
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nozeroy

Visites de Nozeroy théâtralisées

Départ tour de l’Horloge Nozeroy Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-21

Visite guidée théâtralisée de la cité médiévale de Nozeroy avec la troupe locale des Va-t’en-Rêves.
RV devant la Tour de l’Horloge.
Durée environ 2h.   .

Départ tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15 

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English : Visites de Nozeroy théâtralisées

L’événement Visites de Nozeroy théâtralisées Nozeroy a été mis à jour le 2026-07-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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