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Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy

Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Salle du Skiff

Adresse : 14 place des Annonciades

Ville : 39250 Nozeroy

Département : Jura

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Nozeroy

Festival Noz’art 2026

Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Tour de chant dans les pas de Félix Leclerc avec Charly Reymond et Philippe Carle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Participation au chapeau.   .

Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93 

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English : Festival Noz’art 2026

L’événement Festival Noz’art 2026 Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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