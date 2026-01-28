Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy
Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy mercredi 22 juillet 2026.
Nozeroy
Festival Noz’art 2026
Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Tour de chant dans les pas de Félix Leclerc avec Charly Reymond et Philippe Carle.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Participation au chapeau. .
Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93
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English : Festival Noz’art 2026
L’événement Festival Noz’art 2026 Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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