Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy

Nozeroy

Festival Noz’art 2026

Salle du Skiff 14 Place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Stand-up musical avec Philippe Carle.

De Bobby Lapointe à Serge Gainsbourg, en passant par Pierre Dac…

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Participation au chapeau. .

Salle du Skiff 14 Place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93

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English : Festival Noz’art 2026

L’événement Festival Noz’art 2026 Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA